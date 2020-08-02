Переход Халка из «Зенита» в Китай вошел в топ-55 самых дорогих трансферов в истории по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг самых дорогих трансферов в истории. Его возглавил переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Места в топ-3 заняли также переходы Кильяна Мбаппе (145+35) и Жоау Феликса (126).

Далее в порядке убывания расположились следующие трансферы: Филиппе Коутинью (120+40), Антуан Гризманн (120), Усман Дембеле (105+45), Поль Погба (105), Гарет Бэйл (100,8), Криштиану Роналду (из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов) и Эден Азар (100+40).

На 55-й позиции переход бразильского форварда Халка из «Зенита» в «Шанхай СИПГ». Питерцы получили за него 58,6 миллиона евро.