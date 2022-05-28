Пепе может перейти из «Арсенала» в «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе летом может покинуть команду. Как сообщает Foot Mercato, лондонский клуб предложил игрока «ПСЖ».

Луис Кампос, который в ближайшее время станет спортивным директором парижского клуба, считает, что Пепе может стать заменой Анхелю Ди Марии, который покинет команду на правах свободного агента.

Действующий контракт 26-летнего ивуарийца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 милллионов евро.

В этом сезоне Пепе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.