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Сегодня, 01:35

Пепе может перейти из «Арсенала» в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Николя Пепе летом может покинуть команду. Как сообщает Foot Mercato, лондонский клуб предложил игрока «ПСЖ».

Луис Кампос, который в ближайшее время станет спортивным директором парижского клуба, считает, что Пепе может стать заменой Анхелю Ди Марии, который покинет команду на правах свободного агента.

Действующий контракт 26-летнего ивуарийца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 милллионов евро.

В этом сезоне Пепе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Николя Пепе
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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