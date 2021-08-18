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Паласио стал игроком «Брешии»

19:47
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«Брешиа» объявила о переходе аргентинского форварда Родриго Паласио. Детали сделки не указаны.

Последним клубом 39-летнего аргентинца была «Болонья». В прошлом сезоне он провел 37 матчей за команду и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

Также клуб серии В сообщил о переходе Мехди Лериса из «Сампдории». 23-летний французский полузащитник в прошлом сезоне провел 22 матча за «Самп».

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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