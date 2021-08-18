Паласио стал игроком «Брешии»

«Брешиа» объявила о переходе аргентинского форварда Родриго Паласио. Детали сделки не указаны.

Последним клубом 39-летнего аргентинца была «Болонья». В прошлом сезоне он провел 37 матчей за команду и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

Также клуб серии В сообщил о переходе Мехди Лериса из «Сампдории». 23-летний французский полузащитник в прошлом сезоне провел 22 матча за «Самп».