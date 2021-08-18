Паласио стал игроком «Брешии»
19:47
«Брешиа» объявила о переходе аргентинского форварда Родриго Паласио. Детали сделки не указаны.
«El Trenza» Palacio ? un nuovo calciatore del Brescia. Benvenuto Rodrigo! ??— Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) August 18, 2021
? https://t.co/y0mjyibGUh#Palacio#SerieBKT#Forzabrescia??? pic.twitter.com/eTTPeuDvK8
Последним клубом 39-летнего аргентинца была «Болонья». В прошлом сезоне он провел 37 матчей за команду и забил пять мячей при четырех голевых передачах.
Также клуб серии В сообщил о переходе Мехди Лериса из «Сампдории». 23-летний французский полузащитник в прошлом сезоне провел 22 матча за «Самп».
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