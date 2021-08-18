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«Фламенго» договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Перейры

19:04
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреаc Перейра станет игроком «Фламенго», сообщает в своем Twitter бразильский журналист Вене Касагранде.

По данным источника, «МЮ» принял условия «Фла» и согласился отдать игрока в аренду. Стороны начали процесс официального оформления перехода.

25-летний бразилец в прошедшем сезоне выступал в аренде за «Лацио». В его активе 33 матча, 1 гол и 4 голевые передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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