«Фламенго» договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Перейры
19:04
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреаc Перейра станет игроком «Фламенго», сообщает в своем Twitter бразильский журналист Вене Касагранде.
По данным источника, «МЮ» принял условия «Фла» и согласился отдать игрока в аренду. Стороны начали процесс официального оформления перехода.
25-летний бразилец в прошедшем сезоне выступал в аренде за «Лацио». В его активе 33 матча, 1 гол и 4 голевые передачи.
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