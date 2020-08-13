Отец Черышева высказался о будущем сына в «Валенсии»
21:34
Дмитрий Черышев, отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сын останется в испанской команде.
Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний Черышев может покинуть «летучих мышей» и продолжить карьеру в РПЛ.
— Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. Увидим в ближайшем будущем его в цветах футбольного клуба «Валенсия», — сказал Дмитрий Черышев в эфире телеканала «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Черышев-младший провел 31 матч за «Валенсию», забил три гола и сделал две результативные передачи.
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