Отец Черышева высказался о будущем сына в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сын останется в испанской команде.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний Черышев может покинуть «летучих мышей» и продолжить карьеру в РПЛ.

— Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. Увидим в ближайшем будущем его в цветах футбольного клуба «Валенсия», — сказал Дмитрий Черышев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Черышев-младший провел 31 матч за «Валенсию», забил три гола и сделал две результативные передачи.