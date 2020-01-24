Ольмо перейдет в «Лейпциг» за 25 миллионов евро

Форвард загребского «Динамо» Даниэль Ольмо станет игроком «Лейпцига», сообщает Kicker. Соглашение будет рассчитано на пять лет. Сумма трансфера — 25 миллионов евро. Нападающий уже прошел медосмотр.

— Из всех предложений он выбрал «Лейпциг». Думаю, что он будет лучше развиваться там, — сказал главный тренер "Динамо" Ненад Бьелица.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Динамо» и забил восемь мячей при семи голевых передачах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.