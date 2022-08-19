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Сегодня, 06:40

«Ньюкасл» не хочет отпускать Бруну Гимарайнса в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ньюкасл» не хочет продавать полузащитника Бруну Гимарайнса. По информации журналиста Фабрицио Романо, руководители английского клуба считают 24-летнего бразильца ключевым игроком своего проекта.

«Реал» рассматривает Гимарайнса в качестве потенциальной замены полузащитнику Каземиру, который вскоре перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Гимарайнса с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 бразилец сыграл в 2 матчах, но пока не отметился результативными действиями.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал
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