«Ньюкасл» не хочет отпускать Бруну Гимарайнса в «Реал»

«Ньюкасл» не хочет продавать полузащитника Бруну Гимарайнса. По информации журналиста Фабрицио Романо, руководители английского клуба считают 24-летнего бразильца ключевым игроком своего проекта.

«Реал» рассматривает Гимарайнса в качестве потенциальной замены полузащитнику Каземиру, который вскоре перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Гимарайнса с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 бразилец сыграл в 2 матчах, но пока не отметился результативными действиями.