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Сегодня, 06:27

Хакими может сменить «ПСЖ» на «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими может покинуть «ПСЖ» этим летом. Как сообщает El Chiringuito TV, «Барселона» хочет заполучить 23-летнего марокканца.

Действующий контракт Хакими с парижнами рассчитан до 2026 года. Футболист в прошлом году перебрался в Париж. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хакими сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

Хакими является воспитанником «Реала». За мадридский клуб на профессиональном уровне он сыграл в 17 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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