Хакими может сменить «ПСЖ» на «Барселону»

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими может покинуть «ПСЖ» этим летом. Как сообщает El Chiringuito TV, «Барселона» хочет заполучить 23-летнего марокканца.

Действующий контракт Хакими с парижнами рассчитан до 2026 года. Футболист в прошлом году перебрался в Париж. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хакими сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

Хакими является воспитанником «Реала». За мадридский клуб на профессиональном уровне он сыграл в 17 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.