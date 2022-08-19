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Сегодня, 01:45

«Манчестер Юнайтед» заплатит за Каземиру 60 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» близок к покупке у «Реала» полузащитника Каземиру, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб заплатит за 30-летнего бразильца 60 миллионов евро. Также 10 миллионов евро могут быть выплачены в будущем в качестве бонусов. Зарплата футболиста в «МЮ» состави 413 тысяч евро в неделю.

Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.

Каземиру играет за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

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