«Манчестер Юнайтед» заплатит за Каземиру 60 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке у «Реала» полузащитника Каземиру, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб заплатит за 30-летнего бразильца 60 миллионов евро. Также 10 миллионов евро могут быть выплачены в будущем в качестве бонусов. Зарплата футболиста в «МЮ» состави 413 тысяч евро в неделю.

Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.

Каземиру играет за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.