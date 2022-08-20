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Сегодня, 08:17

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются Мактоминеем из «МЮ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 25-летнего шотландца претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Команды считают, что Мактоминей после перехода Каземиро может потерять место в составе.

В минувшем сезоне Мактоминей провел 37 матчей за «МЮ», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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Спартак

П2

22%

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ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
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Зенит
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Ф1(-2.5)

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Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

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ИТБ2 (1.5)

19%

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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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