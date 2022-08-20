«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются Мактоминеем из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 25-летнего шотландца претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Команды считают, что Мактоминей после перехода Каземиро может потерять место в составе.

В минувшем сезоне Мактоминей провел 37 матчей за «МЮ», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.