«Аякс» может вернуть Зиеша, если клуб покинет Антони

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может вернуться в Нидерланды, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 29-летнего марокканца претендует «Аякс». Амстердамский клуб намерен вернуть игрока в том случае, если команду покинет Антони, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

Зиеш выступал за «Аякс» с 2016 по 2020 год, после чего перешел в «Челси». В минувшем сезоне на счету хавбека 44 матча во всех турнирах, проведя на поле в среднем 56 минут, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.