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Сегодня, 01:07

Новичок «Сочи» Кордова прокомментировал свой переход в российский клуб

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Новичок «Сочи», нападающий Серхио Кордова прокомментировал свой переход в российский клуб.

В понедельник, 5 февраля сочинцы объявили об аренде 26-летнего венесуэльца у турецкого «Аланьяспора» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

«Привет, «Сочи»! В ближайшие месяцы я сделаю все, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Очередной новый опыт в карьере. Хочу поблагодарить Бога, без него все это было бы невозможно. Увидимся 3 марта», — написал у себя в соцсетях Кордова.

В сезоне-2023/24 Кордова забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «Аланьяспор» во всех турнирах.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах. Команда проведет первую игру после зимней паузы 3 марта на выезде против «Балтики».

Футбол
РПЛ
ФК Аланьяспор
ФК Сочи
Серхио Кордова
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