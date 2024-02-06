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Сегодня, 01:28

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль близок к переходу в «Орландо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль продолжит карьеру в «Орландо», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, американский клуб находится на финальной стадии переговоров по трансферу 32-летнего колумбийца.

Муриэль выступает за «Аталанту» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Луис Муриэль
Футбол
ФК Аталанта
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