Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль близок к переходу в «Орландо»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль продолжит карьеру в «Орландо», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, американский клуб находится на финальной стадии переговоров по трансферу 32-летнего колумбийца.

Муриэль выступает за «Аталанту» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.