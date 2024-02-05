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Сегодня, 23:10

Инсайдер Романо: вингер «Жироны» Савио перейдет в «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» договорился о трансфере вингера «Жироны» Савио, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, на 19-летнего бразильца претендовали клубы АПЛ и бундеслиги.

Права на Савио принадлежат «Труа», который выкупил игрока у «Атлетико Минейро» летом 2022-го за 6,5 миллиона евро. «Ман Сити», «Жирона» и «Труа» входят в состав эмиратского спортивного холдинга City Football Group.

Действующий контракт нападающего с французским клубом истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Савио в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
ФК Труа
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