«Ноттингем Форест» предложил 10 миллионов евро за Ауара
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».
Как сообщает Le Progres, английский клуб предложил 10 миллионов евро за 24-летнего француза. Сумма будет выплачена шестью траншами.
Действующий контракт Ауара рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ауар — воспитанник «Лиона». В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 44 матчах за команду во всех турнирах.
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