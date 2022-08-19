«Ноттингем Форест» предложил 10 миллионов евро за Ауара

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».

Как сообщает Le Progres, английский клуб предложил 10 миллионов евро за 24-летнего француза. Сумма будет выплачена шестью траншами.

Действующий контракт Ауара рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ауар — воспитанник «Лиона». В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 44 матчах за команду во всех турнирах.