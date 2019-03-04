Неймар - о "Реале": "Никто не знает, что произойдет через три месяца"

Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил, что не исключает перехода в "Реал". В то же время, бразилец завил, что счастлив в Париже.

- "Реал"? Это один из самых больших клубов в мире. Любой игрок был бы рад играть там, - приводит Globo слова Неймара. - Но я не говорю, что хочу этого, успокойтесь. Я счастлив в Париже. Но никто не знает, что ждет меня в будущем.

В данный момент я вижу себя только в Париже. Всегда мечтал играть за "Барсу", и реализовал это, достиг своей цели. Не хочу покидать "ПСЖ", но никто не знает, что произойдет через три месяца.