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«Не стоит верить всему, что пишется в интернете». Кузяев — о переговорах с «Локомотивом»

22:11
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, подписавший во вторник контракт с питерцами до конца сезона-2022/23, комментируя информацию о переговорах с «Локомотивом», призвал не верить всему тому, что пишется в интернете.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что московский клуб должен был подписать 27-летнего хавбека в понедельник, но сделка не состоялась.

— За то время, что вы были свободным агентом, появлялось очень много разной информации о вашем будущем. Буквально два дня назад писали, что Кузяев очень близок к переходу в «Локомотив».

— Комментировать слухи и чьи-то навязчивые фантазии в интернете не очень хотелось бы, — приводит слова Кузяева пресс-служба питерцев. — Не стоит верить всему тому, что пишется в интернете. Сейчас я снова в «Зените», и это главное для меня.

В прошлом сезоне Кузяев провел 28 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал 4 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-10-06-daler-kuzyaev-seychas-ya-snova-v-zenite-i-eto-glavnoe.htm

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