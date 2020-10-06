Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, подписавший во вторник контракт с питерцами до конца сезона-2022/23, комментируя информацию о переговорах с «Локомотивом», призвал не верить всему тому, что пишется в интернете.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что московский клуб должен был подписать 27-летнего хавбека в понедельник, но сделка не состоялась.

— За то время, что вы были свободным агентом, появлялось очень много разной информации о вашем будущем. Буквально два дня назад писали, что Кузяев очень близок к переходу в «Локомотив».

— Комментировать слухи и чьи-то навязчивые фантазии в интернете не очень хотелось бы, — приводит слова Кузяева пресс-служба питерцев. — Не стоит верить всему тому, что пишется в интернете. Сейчас я снова в «Зените», и это главное для меня.

В прошлом сезоне Кузяев провел 28 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал 4 голевые передачи.