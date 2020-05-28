La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложил «Зениту» за Азмуна 25 миллионов евро

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, «Наполи» предложил сине-бело-голубым 25 миллионов евро за 25-летнего иранца.

В «Зените» оценивают Азмуна в 30 миллионов евро, но итальянцы намерены завершить трансфер нападающего. Иранец станет заменой для форварда Аркадиуша Милика, который может покинуть «Наполи».

В сезоне-2019/20 Азмун провел 29 матчей за «Зенит», забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 14,5 миллиона евро.