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Сегодня, 05:55

«Наполи» предложил 20 миллионов евро за защитника сборной Кореи

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Ким Мин Джэ может покинуть «Фенербахче» этим летом. Как сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter, «Наполи» сделал предложение по переходу игрока сборной Кореи.

Итальянский клуб готов заплатить 20 миллионов евро. Выплаты будут произведены двумя частями.

Также интерес к 25-летнему корейцу проявляет «Ренн», поэтому игрок должен будет принять решение.

В прошедшем сезоне Мин Джэ сыграл в в 39 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Также он получил 5 желтых и 1 красную карточки.

Футбол
ФК Наполи
ФК Ренн
ФК Фенербахче
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