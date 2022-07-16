«Наполи» предложил 20 миллионов евро за защитника сборной Кореи

Защитник Ким Мин Джэ может покинуть «Фенербахче» этим летом. Как сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter, «Наполи» сделал предложение по переходу игрока сборной Кореи.

Итальянский клуб готов заплатить 20 миллионов евро. Выплаты будут произведены двумя частями.

Также интерес к 25-летнему корейцу проявляет «Ренн», поэтому игрок должен будет принять решение.

В прошедшем сезоне Мин Джэ сыграл в в 39 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Также он получил 5 желтых и 1 красную карточки.