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Сегодня, 19:09

«Наполи» подписал полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле

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«Наполи» подписал контракт с полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний француз станет заменой Фабиану Руису, который в скором время перейдет в «ПСЖ».

Арендное соглашение с полузащитником рассчитано на один сезон с возможностью выкупа за 30 миллионов евро.

Во второй половине прошедшего сезона Ндомбеле перешел из «Тоттенхэма» в «Лион» на правах аренды. Он сыграл 15 матчей за французскую команду, отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

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