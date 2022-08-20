«Эвертон» готов отпустить Деле Алли в «Бешикташ». Игрок пока не принял решения

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может продолжить карьеру в «Бешикташе». Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, английский клуб готов отпустить 26-летнего англичанина.

По информации источника, «ириски» согласны и на аренду, и на трансфер. Однако игрок и его агент пока не приняли окончательного решения.

Зимой 2022 года Деле Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон». За «ирисок» он провел 13 матчей, но результативными действиями не отметился.