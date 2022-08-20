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Сегодня, 05:06

«Эвертон» готов отпустить Деле Алли в «Бешикташ». Игрок пока не принял решения

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может продолжить карьеру в «Бешикташе». Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, английский клуб готов отпустить 26-летнего англичанина.

По информации источника, «ириски» согласны и на аренду, и на трансфер. Однако игрок и его агент пока не приняли окончательного решения.

Зимой 2022 года Деле Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон». За «ирисок» он провел 13 матчей, но результативными действиями не отметился.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Динамо
Спартак

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

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16%

2.15
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Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
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Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
Деле Алли
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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