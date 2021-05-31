«Наполи» намерен получить с продажи Фабиана Руиса 50 миллионов евро

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендуют «ПСЖ», «Реал» и «Барселона». Неаполитанцы намерены получить за игрока не менее 50 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний испанец провел за «Наполи» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2023 года.