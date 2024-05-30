«Оренбург» продлит контракт с защитником Малых

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» сообщил о намерении клуба продлить контракт с защитником клуба Андреем Малых.

«Малых остается у нас в следующем сезоне. Договоримся с ним по приезде на сборы. Андрей с нами уже полжизни. Перед отъездом сказали, что он остается в команде. Когда приедет, обсудим», — сказал Андреев «СЭ».

В текущем сезоне 35-летний защитник сыграл 4 матча за «Оренбург» во всех турнирах.