Брат Чалова — о цветах нового клуба Федора: «Я перепутал — не бело-голубые, а зелено-фиолетовые»

Даниил Чалов, брат нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал свои слова об уходе футболиста из ЦСКА в летнее трансферное окно.

Ранее Даниил Чалов на шоу «11 злобных зрителей» заявил, что его брат покинет ЦСКА летом. Кроме того, он сообщил, что новая команда форварда играет в сине-белых цветах.

«Ребята, хочу дать опровержение информации, которую я дал сегодня на шоу. Я перепутал — не бело-голубые цвета будут, а...Зелено-фиолетовые», — сказал брат Чалова в видео, которое он опубликовал у себя в соцсетях.

«Самый официальный инсайд», — написал Даниил Чалов в подписи под видео.

26-летний Чалов в минувшем сезоне сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. В апреле армейцы на год продлили контракт с форвардом.