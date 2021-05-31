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«Порту» и «Бешикташ» интересуются Лаксальтом

07:45
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Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 28-летнего уругвайца претендует «Порту» и «Бешикташ».

Минувший сезон Лаксальт провел в аренде у «Селтика». На счету хавбека 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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