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Нападающий «Шальке» Матондо перешел в «Рейнджерс»

Алексей Еремин
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Рабби Матондо.
Фото ФК «Рейнджерс»

Нападающий «Шальке» Рабби Матондо перешел в «Рейнджерс», информирует пресс-служба шотландского клуба. Соглашение клуба с форвардом сборной Уэльса рассчитано на четыре года.

«Я просто в восторге от того, что подписал контракт с таким большим клубом, как «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности выйти на поле перед потрясающими болельщиками команды. Это большой клуб с огромной историей, я хочу создать больше ярких моментов в «Рейнджерс», — цитирует Матонду официальный сайт «Рейнджерс».

21-летний игрок сборной Уэльса в прошедшем сезоне выступал за «Серкль Брюгге» на правах аренды. Матондо провел 27 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах в сезоне-2021/22, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Рейнджерс» в прошедшем сезоне вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Айнтрахту» в серии послематчевых пенальти (4:5).

Источник: https://www.rangers.co.uk/article/rangers-sign-rabbi-matondo/2XKonGDxT6rHWIrjyECCFj
Футбол
ФК Шальке
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