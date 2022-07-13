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Сегодня, 00:27

«Майнц» подписал Фюльжини

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Анжело Фюльжини перешел из «Анже» в «Майнц». 25-летний француз подписал четырехлетний контракт с немецким клубом. За новую команду он будет играть под номером 10.

По информации Foot Mercato, сумма трансфера Фюльжини составила 7 миллионов евро без учета бонусов. Также «Анже» получит процент от последующей перепродажи игрока.

В прошедшем сезоне Фюльжини сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 6 желтых карточек.

Футбол
ФК Анже
ФК Майнц
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