«Майнц» подписал Фюльжини

Полузащитник Анжело Фюльжини перешел из «Анже» в «Майнц». 25-летний француз подписал четырехлетний контракт с немецким клубом. За новую команду он будет играть под номером 10.

По информации Foot Mercato, сумма трансфера Фюльжини составила 7 миллионов евро без учета бонусов. Также «Анже» получит процент от последующей перепродажи игрока.

В прошедшем сезоне Фюльжини сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 6 желтых карточек.