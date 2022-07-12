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Сегодня, 06:12

«Челси» интересуется Гнабри

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Баварии» Серж Гнабри может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, на 26-летнего немца претендуют «Челси». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Бавария» может вывести Гнабри из основного состава, так как игрок отказывается продлевать контракт.

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне форвард провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 ассистов.

Серж Гнабри
ФК Челси
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