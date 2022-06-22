Берарди готов покинуть «Сассуоло». Форвардом интересуются «Ливерпуль» и «Милан»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди рассказал о планах на будущее.

«Мне нравится жить в Модене (город Сассуоло входит в провинцию Модена. — Прим. «СЭ»). Я здесь уже 11 лет и дошел до того, что переезд мне будет даваться легче. Это все благодаря моей жене и сыну. С ними я везде чувствую себя как дома», — цитирует Берарди издание «Chi».

Ранее интерес к нападающему сборной Италии проявляли «Ливерпуль», «Арсенал», «Лестер», «Милан» и «Наполи».

В прошлом сезоне 27-летний форвард провел за «Сассуоло» 34 матча, забил 15 голов и отдал 17 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.