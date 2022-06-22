Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:53

Берарди готов покинуть «Сассуоло». Форвардом интересуются «Ливерпуль» и «Милан»

Берарди заявил, что готов покинуть «Сассуоло»
Читать «СЭ» в

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди рассказал о планах на будущее.

«Мне нравится жить в Модене (город Сассуоло входит в провинцию Модена. — Прим. «СЭ»). Я здесь уже 11 лет и дошел до того, что переезд мне будет даваться легче. Это все благодаря моей жене и сыну. С ними я везде чувствую себя как дома», — цитирует Берарди издание «Chi».

Ранее интерес к нападающему сборной Италии проявляли «Ливерпуль», «Арсенал», «Лестер», «Милан» и «Наполи».

В прошлом сезоне 27-летний форвард провел за «Сассуоло» 34 матча, забил 15 голов и отдал 17 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Сассуоло
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов считает глупостью идею переподписать контракты с бразильцами в «Зените»

Вьери: «Лукаку должен доказать, что он не тот, кем был в «Челси»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости