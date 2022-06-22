Орлов считает глупостью идею переподписать контракты с бразильцами в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о положении бразильских игроков в «Зените».

— Может «Зениту» стоит переподписать контракт с футболистами на других условиях, чтобы сохранить легионеров?

— Какая глупость, это очень местечково, — цитирует Орлова «Спорт день за днем». — Зачем это? Если они захотят, то уедут. Но их устраивают контракты. Насколько я знаю, их семьи очень довольны жизнью в Петербурге. Условия у них великолепные. Нет никаких движений к этому и намеков на данные разговоры. Вы сейчас опережаете паровоз на 10 километров.

Во вторник, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами из России до 2023 года.