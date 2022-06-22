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Вьери: «Лукаку должен доказать, что он не тот, кем был в «Челси»

Вьери дал совет Лукаку перед переходом в «Интер»
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Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери отреагировал на возможный переход нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в миланский клуб.

«Лукаку отличный игрок, он забил много голов в «Интере». Но вместе с этим, он очень плохо выступил в «Челси». Если он вернется, то должен доказать, что больше не является, тем, кем был в «Челси». Ему нужно напомнить того форварда, который выступал за «Интер», — цитирует Вьери Sky Sports.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Сообщалось, что 29-летний бельгиец на следующей неделе пройдет медобследование в Милане. «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в качестве бонусов.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Кристиан Вьери
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