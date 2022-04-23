Икарди может перебраться в серию А. Среди претендентов: «Милан» и «Ювентус»

Икарди летом может перейти в один из клубов чемпионата Италии

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может перебраться в один из клубов чемпионата Италии, сообщает France Bleu Paris.

Руководство парижан дало понять 29-летнему нападающему, что он больше не входит в планы на будущее. Среди клубов серии А, которые заинтересованы в подписании форварда — «Милан» и «Ювентус».

В текущем сезоне, Икарди провел 23 матча в чемпионате Франции и забил четыре гола. Соглашение нападающего рассчитано до июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.