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Сегодня, 00:25

Икарди может перебраться в серию А. Среди претендентов: «Милан» и «Ювентус»

Икарди летом может перейти в один из клубов чемпионата Италии
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может перебраться в один из клубов чемпионата Италии, сообщает France Bleu Paris.

Руководство парижан дало понять 29-летнему нападающему, что он больше не входит в планы на будущее. Среди клубов серии А, которые заинтересованы в подписании форварда — «Милан» и «Ювентус».

В текущем сезоне, Икарди провел 23 матча в чемпионате Франции и забил четыре гола. Соглашение нападающего рассчитано до июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Мауро Икарди
Футбол
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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