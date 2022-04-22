Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте всерьез рассматривает подписание полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена.

«Кристиан Эриксен был для меня крайне важным игроком. Потрясающе видеть, что и сейчас он играет на этом же уровне. Я очень рад за него, он играет превосходно», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что 30-летний датчанин может вернуться в состав «шпор», за которых выступал с 2013 по 2020 год.

Летом прошлого года датчанин перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».

В этом сезоне футболист провел 6 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.