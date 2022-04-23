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Агент полузащитника «Ростова» Глебова: «Он в списках всех топ-команд РПЛ»

Агент Глебова считает, что футболист может перейти в топ-клубы РПЛ
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, Павел Банатин, рассказал о перспективах футболиста.

«Глебов в списках всех топ-команд РПЛ. Сумма выкупа? Нет, такого в его контракте нет», —цитирует Банатина «РБ Спорт».

Ранее агент игрока заявлял об интересе к Глебову со стороны «Зенита», «Динамо» и ЦСКА.

В сезоне-2021/22 22-летний хавбек провел в составе ростовского клуба 25 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-glebov-v-spiskah-vseh-top-komand-rpl/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Краснодар
Зенит

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26%

1.44

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