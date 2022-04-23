Агент полузащитника «Ростова» Глебова: «Он в списках всех топ-команд РПЛ»

Агент Глебова считает, что футболист может перейти в топ-клубы РПЛ

Агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, Павел Банатин, рассказал о перспективах футболиста.

«Глебов в списках всех топ-команд РПЛ. Сумма выкупа? Нет, такого в его контракте нет», —цитирует Банатина «РБ Спорт».

Ранее агент игрока заявлял об интересе к Глебову со стороны «Зенита», «Динамо» и ЦСКА.

В сезоне-2021/22 22-летний хавбек провел в составе ростовского клуба 25 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.