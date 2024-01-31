Агент защитника Стоцкого рассказал о переговорах с «Балтикой»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника Дмитрия Стоцкого, рассказал о возможном переходе футболиста в «Балтику».

«Вариант с «Балтикой»? 50 на 50. Пока нельзя сказать, что ведутся конкретные переговоры, но «Балтика» своим воспитанником, конечно, интересуется», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

С января 2022 года Стоцкий выступает за «Пари НН». В сезоне-2023/24 34-летний россиянин забил 1 гол в 19 матчах за команду.