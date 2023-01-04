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4 января, 23:32

«МЮ» предлагает 4 миллиона евро за аренду Феликса до лета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в аренде Жоау Феликса из «Атлетико», сообщает Relevo.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» готовы предложить за португальского полузащитника 4 миллиона евро до лета без права выкупа. Отмечается, что английский клуб также полностью возьмет на себя зарплату футболиста. «Атлетико» хочет получить за аренду Феликса 12-13 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Источник: https://www.relevo.com/futbol/liga-primera/united-atletico-negocian-joao-felix-20230104175406-nt.html
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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