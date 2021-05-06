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Моуринью хочет видеть Де Хеа в «Роме»

17:19
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа входит в сферу интересов «Ромы», сообщает 6 мая Corriere dello Sport. В услугах испанца заинтересован Жозе Моуринью, который со следующего сезона станет главным тренером команды.

По данным источника, португальский специалист хочет найти замену нынешнему основному вратарю римлян Пау Лопесу. Из аренды в «Эвертоне» должен вернуться еще один вратарь Робин Ольсен, но Моуринью на него не рассчитывает. Тренер надеется, что клуб сможет подписать Де Хеа на следующий сезон.

Сегодня «МЮ» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы». В первой игре английский клуб победил 6:2. 30-летний Давид Де Хеа в текущем сезоне провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».

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