«Атлетико» может подписать 18-летнего Фариаса
11:19
Полузащитник «Колона» Факундо Фариас может продолжить карьеру в Испании, сообщает As.
По сведениям источника, на 18-летнего аргентинца претендует «Атлетико». В контракте игрока есть пункт выкупа за 10 миллионов евро. В декабре As Argentina сообщал, что хавбеком интересуется «Спартак».
В текущем сезоне Фариас провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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