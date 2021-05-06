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«Атлетико» может подписать 18-летнего Фариаса

11:19
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Полузащитник «Колона» Факундо Фариас может продолжить карьеру в Испании, сообщает As.

По сведениям источника, на 18-летнего аргентинца претендует «Атлетико». В контракте игрока есть пункт выкупа за 10 миллионов евро. В декабре As Argentina сообщал, что хавбеком интересуется «Спартак».

В текущем сезоне Фариас провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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