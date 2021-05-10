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«Милан» хочет выкупить Томори у «Челси»

02:51
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Защитник «Милана» Фикайо Томори, арендованный у «Челси», может остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер миланцев Стефано Пиоли заявил, что клуб намерен выкупить 23-летнего англичанина у лондонцев. «Милан» готов подписать с игроком пятилетний контракт, если клуб выйдет в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Томори провел 19 матчей за «Милан», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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