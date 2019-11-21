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Моуринью хочет уговорить Ибрагимовича перейти в «Тоттенхэм»

21 ноября 2019, 23:48
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Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет уговорить нападающего Златана Ибрагимовича перейти в лондонский клуб, утверждает The Telegraph. Ранее 38-летний швед объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце 2019 года.

Ибрагимович уже играл у Моуринью в «Интере» и «Манчестер Юнайтед». Цвета «Гэлакси» он защищал последние два года.

Помимо «Тоттенхэма», на форварда претендуют такие клубы, как «Милан», «Болонья», дортмундская «Боруссия» и ряд других.

Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября после отставки Маурисио Покеттино.

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