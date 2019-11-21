Моуринью хочет уговорить Ибрагимовича перейти в «Тоттенхэм»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет уговорить нападающего Златана Ибрагимовича перейти в лондонский клуб, утверждает The Telegraph. Ранее 38-летний швед объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце 2019 года.

Ибрагимович уже играл у Моуринью в «Интере» и «Манчестер Юнайтед». Цвета «Гэлакси» он защищал последние два года.

Помимо «Тоттенхэма», на форварда претендуют такие клубы, как «Милан», «Болонья», дортмундская «Боруссия» и ряд других.

Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября после отставки Маурисио Покеттино.