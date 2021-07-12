«Монако» приобрел защитника «Кельна» Якобса

Защитник Исмаил Якобс перешел в «Монако», сообщает 12 июля официальный сайт монегасков. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он выступал за «Кельн».

21-летний немец в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Кельн» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.