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«Овьедо» может вновь арендовать Лунина у «Реала»

12 июля 2021, 23:52
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«Овьедо» проявляет интерес к вратарю «Реала» Андрею Лунину, сообщает 12 июня RTPA. Вероятнее всего, речь вновь идет об аренде.

По данным источника, украинец не против вернуться в клуб сегунды, несмотря на интерес представителей ла лиги, среди которых «Гранада». Новый главный тренер «Реала» готов отпустить игрока.

22-летний голкипер в прошлом сезоне провел один матч за «Реал», в котором пропустил два мяча.

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Евгений Петров все материалы автора

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