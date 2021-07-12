«Овьедо» может вновь арендовать Лунина у «Реала»
12 июля 2021, 23:52
«Овьедо» проявляет интерес к вратарю «Реала» Андрею Лунину, сообщает 12 июня RTPA. Вероятнее всего, речь вновь идет об аренде.
По данным источника, украинец не против вернуться в клуб сегунды, несмотря на интерес представителей ла лиги, среди которых «Гранада». Новый главный тренер «Реала» готов отпустить игрока.
22-летний голкипер в прошлом сезоне провел один матч за «Реал», в котором пропустил два мяча.
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