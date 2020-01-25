«Монако» отказался продавать Бен Йеддера в «Барселону» за 80 миллионов евро

«Барселона» интересуется форвардом «Монако» Виссамом Бен Йеддером, утверждает FootMercato. По информации СМИ, каталонцы предложили монегаскам 80 миллионов евро за 29-летнего француза, но получили отказ.

«Барселона» находится в поисках нападающего в связи с травмой Луиса Суареса, который выбыл до мая 2020 года. Сине-гранатовые встречались с представителями «Монако». Монегаски не рассчитывают расставаться с главной атакующей силой своей команды.

В текущем сезоне Бен Йеддер провел 22 матча за «Монако», забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее Бен Йеддера признали лучшим игроком декабря в чемпионате Франции.