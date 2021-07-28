«Монако» интересуется Уиллоком

Полузащитник «Арсенала» Джозеф Уиллок может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает RMC Sport, «Монако» заинтересован в подписании 21-летнего англичанина.

В прошедшем сезоне Уиллок играл на правах аренды за «Ньюкасл». «Сороки» арендовали игрока зимой 2021 года.

В сезоне-2020/21 Уиллок сыграл в 14 матчах за «Ньюкасл» и забил 8 голов.