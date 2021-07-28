Пабло Росарио перешел в «Ниццу»

«Ницца» объявила о переходе полузащитника ПСВ Пабло Росарио. С 24-летним голландцем был заключен контракт до 2026 года.

Во вторник, 27 июля, состоялась презентация новичков французского клуба, среди которых также были Патрик Клюйверт, Марио Лемина и Келвин Стенгс.

В сезоне-2020/21 Росарио сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. Кроме того, Росарио успел принять участие в матче квалификации нового розыгрыша Лиги чемпионов против «Галатасарая».