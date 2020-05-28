Молодой защитник «Енисея» объяснил, почему покинул клуб: руководство не предложило ему новый контракт

19-летний защитник «Енисея» Матвей Ужгин продолжит карьеру в «Чайке». На своей странице в Instagram футболист объяснил, почему решил сменить клуб, дав понять, что руководство повело себя некомпетентно в данной ситуации. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей в Олимп-ФНЛ. В итоге теперь «Енисей» не получит никакой компенсации за перспективного игрока.

— Профессиональную карьеру я начал в Красноярске, и хочу выразить огромную благодарность клубу за всяческую поддержку со стороны всех, кто находился в структуре команды, — написал Ужгин. — Клуб дал мне возможность развиваться как личности, как футболисту. По поводу продления контракта: я ждал предложения в начале года, но когда осталось полтора месяца до окончания срока соглашения, я не понимал, почему со мной не хотят его продлевать. Были опасения, что потеряю свое место в команде, поговорил с агентом. Появились варианты продолжения карьеры, и ФК «Чайка» показался мне самым перспективным для роста.

Это решение далось очень тяжело. Еще раз спасибо клубу за воспитание. Всегда говорил и буду говорить только самые искренние и самые теплые слова про болельщиков, команду, тренерский и административный состав.