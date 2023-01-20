Миятович считает, что рано или поздно Мбаппе перейдет в «Реал»

Спортивный директор «Реала» Предраг Миятович поделился мнением по поводу возможного трансфера нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Сейчас никого не нужно подписывать. Все изменения вносятся летом, когда сезон только начинается. «Реалу» не хватает игроков на разные позиции в атаке, полузащите и защите, и я знаю, что сейчас клуб работает над переходом Джуда Беллингема. Я по-прежнему надеюсь, что «Реалу» удастся приобрести Килиана Мбаппе — рано или поздно это произойдет», — цитирует TMW Миятовича.

Весной 2022 года француз заключил новый контракт с «ПСЖ», отказавшись от трансфера в «Реал».