«Брайтон» отказался продавать Кайседо «Челси» за 62 миллиона евро

«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Челси» направил «Брайтону» письменное предложение в размере 62 миллиона евро. Отмечается, что клуб оценивает 21-летнего футболиста в 65 миллионов евро и поэтому отказался рассматривать такой вариант. К тому же клуб в принципе не хочет продавать колумбийского полузащитника в зимнее трансферное окно.

Кайседо выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.