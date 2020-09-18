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Милик прибыл на медосмотр перед переходом в «Рому»

11:50
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Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

26-летний поляк прибыл на медосмотр в Швейцарию. Сообщалось, что римляне заплатят за игрока 25 миллионов евро пятью траншами. Самому нападающему предложен контракт на пять лет с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Милик провел за «Наполи» 35 матчей и забил 14 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.

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