«Милан» может пригласить главного тренера менхенгладбахской «Боруссии» Розе

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе может возглавить «Милан», сообщает Tuttosport .

По сведениям источника, миланцы могут пригласить 43-летнего специалиста в том случае, если не получится подписать Ральфа Рангника или Юлиана Нагельсманна.

В текущем сезоне «Боруссия» с 52 очками занимает третье место в турирной таблице бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 6 очков.